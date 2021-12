Pansexual, Bianca Andrade revela que marido tem mais ciúmes de mulheres

Bianca Andrade e a apresentadora Mônica Martelli foram as convidadas do quarto episódio de Sala da Sato, programa da Sabrina Sato no YouTube. O tema foi o que a gente mais gosta: amor! Entre um relato e outro, Bianca, que é pansexual, revelou que o marido, Fred Desimpedidos, tem muito mais ciúmes de mulheres do que de homens.

"Meu marido tem muito mais ciúmes de mulher do que de homem. Eu já tinha fechado minha porteira para homens, né. Mulher é mais sensual, mais provocante...", confessou a empresária.

Boca Rosa contou, ainda, que a primeira pessoa a saber sobre sua orientação sexual foi sua mãe. A descoberta veio aos 22 anos, após o término de um namoro de 8 anos. "Soltei a fera, fiquei louca, chutei o balde, falei que ninguém me prendia mais e iria beijar todo mundo. Eu não me importava se era homem, mulher ou trans. Eu gosto das pessoas independente do gênero", declarou.