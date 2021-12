As maiores revelações de Travis Scott em 1ª entrevista após tragédia em Astroworld

Ele se arrepende de seu vídeo inicial de desculpas? No dia seguinte à tragédia do show, Travis foi às redes sociais para se dirigir aos fãs. "Estou absolutamente arrasado com o que aconteceu na noite passada", disse ele em um comunicado no Twitter. "Minhas orações vão para as famílias e todos aqueles que foram impactados pelo que aconteceu no festival Astroworld. A polícia de Houston tem meu total apoio enquanto eles continuam a olhar para a trágica perda de vidas. Estou comprometido em trabalhar junto com a comunidade de Houston para curar e apoiar as famílias necessitadas. Obrigado ao Departamento de Polícia de Houston, Corpo de Bombeiros e NRG Park por sua resposta e apoio imediatos. Amo todos vocês".

Mais tarde, ele postou um vídeo emocionado no qual envia orações para aqueles que morreram no show. Quando questionado sobre seu estado quando postou o vídeo, Travis disse a Charlamagne: "Deve ter sido na noite de 13 de julho, então eu estava apenas tentando fazer uma comunicação com meus fãs. Eu não tinha literalmente nenhuma informação. Então, eu estava apenas tentando descobrir e apenas me comunicar com eles. Eu estava reagindo para literalmente levar algo para os fãs, aquelas pessoas que compareceram".

Quando Charlamagne perguntou se ele se arrependia de ter postado o vídeo sem ter todas as informações, Travis disse: "Quero dizer, sim, porque sabe, você não sabe o que está acontecendo. Mas no fim do dia, eu só queria divulgar algo. Eu só posso contar o que eu sei. Mas minha verdadeira intenção com isso era apenas tentar passar uma mensagem".