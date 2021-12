Tatá Werneck faz piada com Fiuk e diverte a plateia em premiação

Todas as celebridades estavam no Prêmio Multishow na noite desta quarta-feira, 8. No entanto, quem roubou a cena foi a apresentadora: Tatá Werneck. No melhor estilo Tatá de ser, a comediante conduziu a premiação com seus comentários ácidos e bem-humorados — e quase ninguém escapou.

A primeira vítima não poderia ser outra: Fiuk. Recentemente, o cantor causou um climão ao se incomodar com piadas feitas pela apresentadora no talk show Lady Night, do Multishow. Enquanto apresentava ao lado de Tatá, IZA brincou que a humorista estava "saindo do roteiro", em referência a um comentário feito pelo filho de Fábio Jr., e a comediante, é claro, não perdeu a piada."Amor, não faz a Fiuk não, por favor", respondeu. Figura!

Mas ela não está aqui só para comprar briga, também sabe se desculpar. No encerramento do evento, Tatá entrou no palco vestida de paquita, e com uma faixa escrito 100% Fiuk. "Gente, eu queria pedir desculpa para o Fiuk. Quero fazer as pazes. 100% Fiuk", gritou Tatá antes de deixar o palco. "Está escrito isso na testa dela, vocês estão vendo, né?", completou Iza. Como não aceitar um pedido desses?