Público se emociona com homenagem a Paulo Gustavo em premiação

Além de Cássia Eller e Marília Mendonça, Paulo Gustavo também foi um dos homenageados no Prêmio Multishow desta quarta-feira, 8. Tatá Werneck, Cacau Protásio, Samantha Schmütz, Catarina Abdalla e Thales Bretas, viúvo do humorista, que morreu em maio deste ano devido à complicações da Covid-19, se emocionaram ao lembrar de Paulo Gustavo.

"Paulo Gustavo é a pessoa mais engraçada que já conheci na minha vida. O amor, o humor e a música do Paulo Gustavo e da Marília Mendonça quebraram muitos paradigmas. Paulo Gustavo mostrou que ele podia ser a mãe mais engraçada do mundo e o pai mais dedicado e amoroso", disse Tatá Werneck.

Ela também recordou com carinho da amizade com o ator, que se tornou uma das pessoas mais próximas na sua vida. "Eu conheci o Paulo Gustavo no meu aniversário. Eu estava no aeroporto e ele me ligou: 'Tatá, aqui é o Paulo Gustavo e eu quero ser seu amigo'. A gente começou uma amizade como se fossemos íntimos há muito tempo e ela já dura 11 anos. Ele se tornou uma grande inspiração para mim", completou ela.