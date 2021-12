Selena Gomez vai produzir série documental sobre crime real em espanhol

Mabel Mora ficaria muito orgulhosa de sua Selena Gomez! O motivo? Selena está usando as suas habilidades de resolução de crimes fictícios para investigar um caso de assassinato da vida real.

A atriz de Only Murders in the Building será a produtora executiva da série documental Mi Vecino, El Cartel – ou, em inglês, The Cartel Among Us - da plataforma global da Univision em 2022. A nova atração, aliás, será toda no idioma espanhol.

Em três partes, o documentário vai explorar o homicídio do ex-advogado do cartel e cooperador do governo dos Estados Unidos, Juan Guerrero Chapa, bem como o julgamento resultante.

"Como uma verdadeira fã de crime, fiquei imediatamente cativada quando ouvi a história do homicídio de Juan Guerrero Chapa. Não só aconteceu perto de minha cidade natal no Texas, mas também foi uma história diferente de tudo que já ouvi", afirmou a estrela, em comunicado. "Estou animada com a parceria com a Univision e realmente se envolver com as camadas de sua vida dupla."

De acordo com a Univision, entrevistas com o promotor principal do caso e extensos recursos de arquivo mostrarão como um assassinato em uma pequena cidade revelou o poder dos carteis do México na América. A série documental de Gomez revelará um drama familiar envolvendo rixas e uma busca por vingança.