Ex-affair de Gil do Vigor fala sobre relação: "Nunca começou de verdade"

Enquanto Gil do Vigor se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos, por conta do seu PhD, Plínio Vasconcelos continuou no Brasil. Ele passou por um breve romance com Gil, e, em entrevista ao Splash, do UOL, disse que o relacionamento já teve fim.

"Na verdade nunca começou de verdade, né? Sempre estivemos nos conhecendo, curtindo o momento... Sabíamos dos desafios da distância", contou o cirurgião dentista.

Plínio e o economista apareceram juntos em agosto deste ano, depois que se conheceram por amigos em comum. Na época, eles já tinham deixado claro que não era nada sério. "E estamos em momentos bem diferentes. Acabou que ficamos na amizade mesmo. Com carinho e respeito. Mas bem resolvidos", completou ele.