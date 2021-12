Entenda por que a teoria dos fãs de 'Homem-Aranha' pode estar certa!

Tom Holland adora ser o Homem-Aranha, segundo já confirmou Zendaya. No entanto, o que Tom gosta mesmo é de alimentar ainda mais as teorias dos fãs do super-herói.

Durante o painel da Sony Pictures Entertainment, que aconteceu neste final de semana na CCXP Worlds 21, o intérprete de Peter Parker colocou mais lenha na fogueira em torno dos rumores da produção do novo filme, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

"Homem-Aranha está de volta em uma nova aventura, e eu sei que as pessoas dizem muito isso, mas você vai ver coisas nesse filme que nunca viu antes", disse o ator.