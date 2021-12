Nicole Kidman quer uma terceira temporada de 'Big Little Lies'

A produção vencedora do Emmy e do Globo de Ouro baseada no romance homônimo de Liane Moriarty durou duas temporadas e teve um elenco de mulheres, incluindo Kidman, Dern, Witherspoon, Zoë Kravitz e Shailene Woodley. Witherspoon e Kidman também produziram a série.

"A ideia de estarmos juntas e, sabe, apontar em sua vida para onde você vai, é bom estar perto de pessoas de quem gosto e trabalhar com pessoas com quem gosto de trabalhar, quanto mais em uma série de sucesso como essa", disse Kidman. "Então, sabe, mas isso não é, não está acontecendo, mas sim, nós gostaríamos de fazer".