Tadeu Schmidt visita obra da casa do BBB ao lado de Boninho: "Dono da casa"

Tadeu Schmidt está na preparação para assumir o comando do Big Brother Brasil. Nesta terça-feira, o apresentador visitou a obra da casa mais vigiada do Brasil, ao lado do Big Boss, Boninho. A moral é tanta que Tadeu foi chamado por Boninho de "dono da casa". Agora tem que fazer bonito, hein?

"Olha quem veio visitar a obra da casa. Tadeu está pronto para trabalhar", disse Boninho, em vídeo gravado ao lado da placa do Big Brother Brasil 2022. E parece que está mesmo, viu? O apresentador não escondeu a empolgação.

"Estamos cuidado de tudo! Mas paramos para receber o dono da casa com nosso diretor Rodrigo Dourado", escreveu o Big Boss, na legenda.