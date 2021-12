João Guilherme rejeita convite para o BBB 22, diz colunista

Tudo indica que João Guilherme não tem planos de participar do Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo! De acordo com o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, João Guilherme teria recebido a proposta para estar no programa, mas recusou o convite.

De acordo com o colunista, pessoas próximas do influenciador disseram que houve o convite, mas o filho do cantor sertanejo Leonardo não topou por não ter vontade de fazer parte da atração, no elenco do camarote.

Com a data de estreia marcada para o próximo dia 17 de janeiro, BBB 22, que será apresentado por Tadeu Schmidt, ainda não tem nenhum nome confirmado, apesar de figuras como Naiara Azevedo, Lexa, MC Carol, Aline Riscado, Ícaro Silva, Ellen Roche, Rodrigo Simas, Di Ferrero e Negra Li já terem sido apontadas como possíveis participantes.