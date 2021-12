Mãe de MC Kevin recusa desculpas de MC VK: "Você sempre será culpado"

MC VK emocionou muita gente com o pedido de desculpas após ser inocentado pela morte de MC Kevin, falecido em maio deste ano após cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro. Mas a mãe de Kevin, Valquíria Nascimento, não aceitou as desculpas.

Valquíria usou as redes sociais para responder às declarações de MC VK, e negar o perdão ao funkeiro. "Para mim, você sempre será o culpado", disse ela.

"VK, você não precisa pedir perdão para mim e não precisa vir falar comigo. Não precisa nada. Vai falar com Deus! Não tenho nada para falar com você", começou Valquíria, em uma sequência de stories, no Instagram.