Tudo o que sabemos sobre o spin-off de Berlim de 'La Casa de Papel'

Um dos ladrões mais queridos dos espectadores, Berlim morre na segunda temporada após ser alvejado pela polícia espanhola na Casa da Moeda.

No entanto, sua história não para aí: ele surge nos registros de quando a quadrilha organizava o roubo ao Banco Central da Espanha. Desde então, o personagem passa por vários momentos, desde a relação com Palermo, o romance com Tatiana e a decepção com seu filho, Rafael.