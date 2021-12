Casa de Kevin McCallister, de 'Esqueceram de Mim', é colocada no Airbnb

Nesta temporada de férias, alguns fãs de Esqueceram de Mim poderão desfrutar de uma festa do pijama única na vida real na residência de Kevin McCallister, que foi aberta para reservas pelo Airbnb para uma noite no dia 12 de dezembro.

Quatro hóspedes sortudos irão ficar na casa de Winnetka, Illinois, e jantar na cozinha onde se degustavam pizzas e se derramava leite há 30 anos, no amado filme estrelado por Macaulay Culkin. No entanto, sentimos informar que a solicitação de reserva que abriu nessa terça-feira, 7, já foi encerrada.

Os 4 hóspedes irão desfrutar de uma noite de jogos e junk food dos anos 90 ao lado de ninguém menos do que o irmão de Kevin, Buzz (Devin Ratray) pelo preço de US$ 25, cerca de R$ 138. Para completar, o grupo ainda vai assistir ao filme Esqueceram de mim no lar, doce lar, que está disponível no streaming Disney+.

"Você pode não se lembrar de mim como particularmente amável", diz Buzz, "mas cresci e ficaria feliz em dividir a casa de minha família—até mesmo minha pizza—com você neste período de festas. Tente não deixar minha tarântula, Axl, perdida desta vez".

E Buzz está até vai dar aos quatro sortudos um kit LEGO Ideas Home Alone para lembrar o tempo que passaram na residência McCallister.