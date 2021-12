Chase Stokes e Madelyn Cline, de Outer Banks, voltam a se reunir em after-party do PCAs

O que vem depois do People's Choice Awards 2021? O after-party, claro! Depois de celebrar o PCAs na noite de terça-feira, 7, no Barker Hangar, em Santa Monica, várias estrelas mantiveram os bons tempos participando de um sarau no telhado do Santa Monica Proper Hotel.

Entre os convidados estavam os membros do elenco de Outer Banks, incluindo Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss e Carlacia Grant. Após o brinde, Stokes e Cline se acomodaram em uma mesa. De acordo com uma testemunha ocular, os atores, que recentemente se separaram após mais de um ano de namoro, pareciam estar tendo uma conversa "íntima".

"O corpo de Maddie estava totalmente inclinado para Chase e ele a ouvia atentamente, e ela falava e agitava os braços animadamente", disse o observador ao E! News. "Eles pareciam muito próximos e relaxados."

Esta não é a primeira vez que Cline e Stokes são vistos juntos desde a notícia de sua separação em novembro. A dupla, que interpreta John B. e Sarah Cameron em Outer Banks, posou juntos para uma foto do elenco no PCAs no início da noite. Eles também foram vistos em Atlanta no fim de semana de Ação de Graças, com uma fonte dizendo ao E! News que eles eram "apenas amigos".