De selfies nos bastidores a beijos: os momentos imperdíveis do People's Choice Awards 2021

Todd Williamson/E! Entertainment/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images

Não faltaram momentos descontraídos das celebridades no People's Choice Awards 2021!

Com Kenan Thompson apresentando e Kim Kardashian, Dwayne "The Rock" Johnson, Christina Aguilera e Halle Berry como alguns dos maiores homenageados da noite, a cerimônia de premiação anual estava fadado a proporcionar um final incrível para este ano.

Para a ocasião especial, as estrelas se reuniram no Barker Hanger, em Santa Monica, onde celebridades como Scarlett Johansson, Simu Liu, Ellen DeGeneres e as Kardashians foram apenas alguns dos grandes vencedores da cerimônia.

Aguilera, que recebeu o primeiro Music Icon da história, fez uma bela apresentação para a multidão com um medley de seus sucessos, enquanto The Rock surpreendeu uma vencedora do Make-a-Wish ao convidá-la a aceitar seu prêmio.