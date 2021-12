Viih Tube se diverte com Lipe Ribeiro na Farofa da GKay: "Peguei oito, mas sou sua"

Viih Tube está aproveitando e muito a vida de solteira na Farofa da GKay! Logo no primeiro dia do evento realizado em resort no Ceará, Viih Tube ficou com Lipe Ribeiro e, nesta terça-feira, 7, revelou que apesar de ter ‘passado o rodo', o influencer é seu favorito…

Nos stories do Instagram, o ex-De Férias com o Ex, da MTV, gravou um papo que teve com a youtuber. "Vim ver se ela estava pegando alguém, mas não. O que essa garota pega de gente, hein! Tá de parabéns. Pegou quantos ontem, Vitória?", perguntou ele.

Como resposta, a ex-participante do BBB 21, da TV Globo, foi direta: "Oito, mas eu sou sua". Após o terceiro dia de festa, os dois foram vistos indo embora juntos para o hotel, na manhã desta quarta-feira, 8.