Khloé Kardashian chama atenção com minivestido no People's Choice Awards 2021

Khloé Kardashian, estrela de Keeping Up with Kardashians, de 37 anos, chamou atenção nessa terça-feira, 7, no People's Choice Awards 2021. Khloé surgiu com um minivestido prata vazado enquanto torcia pela irmã Kim Kardashian, que levou para casa o Prêmio Ícone da Moda na cerimônia repleta de estrelas.

A musa manteve o cabelo simples usando suas mechas loiras soltas e com acessórios minimalistas, como saltos transparentes, para deixar seu vestido brilhar.

Em meio à multidão, a estilista da Good American estava sentada ao lado da mãe Kris Jenner e das amigas da família Ellen DeGeneres e Portia de Rossi. Uma testemunha ocular disse ao E! News que antes de Ellen receber o prêmio de talk show diurno de 2021, Khloé cumprimentou cada uma das mulheres com "beijos no ar na bochecha".

Mais tarde na premiação, Khloé se juntou a Kim e Kris no palco para receber o troféu de Reality Show de 2021, exibindo seu look sensual.