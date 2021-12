Clube proíbe jogador de ir ao próprio casamento e festa é adiada, diz colunista

O jogador do Grêmio, Douglas Costa e a noiva, Nathália Félix, estavam prestes a realizar o sonho de uma cerimônia de casamento no Copacabana Palace na noite da última terça-feira, 7. No entanto, os diretores do Grêmio não liberaram Douglas para a festa, por conta do desempenho do time, a informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Sem o noivo não tem festa, né?

Esse é o segundo adiamento da festa. Em junho deste ano, a celebração foi suspensa por conta do coronavírus. A festa teria como atração o grupo de pagode Sorriso Maroto, e muitos convidados famosos. Poxa! Pelo menos, seria apenas a comemoração. O casamento foi realizado em junho deste ano, na República Dominicana. Ufa!

O Grêmio está correndo risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, e o meia-atacante Douglas é uma das estrelas do time. Na quinta-feira, 9, é o jogo decisivo para o clube, contra o Atlético Mineiro. Por conta disso, e do salário de R$1,5 milhão que o jogador recebe, o clube não liberou o atleta para festa. Coitado!