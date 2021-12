Barraco na Farofa da GKay: Deolane Bezerra bate-boca com Rainha Matos

O último dia da Farofa da Gkay, nesta terça-feira, 7, foi cenário de um momento que está sendo aclamado no Twitter. Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, que é um sucesso nas redes sociais, foi tirar satisfação com Rainha Matos, e as duas trocaram farpas no meio da festa. Deolane lembrou que a dona do perfil de fofoca no Instagram já havia falado mal dela e foi provocá-la.

"Gente, mais uma fofoqueira que estava falando mal de mim ontem. Vamos ver se ela fala na minha frente", comentou a viúva de MC Kevin. Ao chegar do lado de Rainha Matos, ela logo soltou: "Quer falar de mim na minha frente agora, amor?".

Assim que percebeu o que estava rolando, a influencer rebateu e continuou a briga. "Para mim, doutora é quem doutorado", disse. "Para você, que não entende da lei", pontuou a loira no meio da pista de dança.