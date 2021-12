Christina Aguilera homenageia os filhos Max e Summer no People's Choice Awards 2021

A noite de terça-feira, 7, foi definitivamente de Christina Aguilera. Homenageada com o primeiro Music Icon Award do People's Choice Awards 2021, Christina apresentou um medley com seus maiores sucessos, além de fazer um lindo discurso no palco da premiação.

Com cinco troféus do Grammy, mais 15 indicações, oito álbuns de estúdios e mais sucessos do que podemos contar, era apenas uma questão de tempo para que a estrela de 40 anos se consolidasse como o ícone que realmente é.

A mãe de dois filhos começou sua noite especial apresentando os hits Fighter, Genie in a Bottle, Can't Hold Us Down e Beautiful, bem como sua nova música, Somos Nada.

Christina fez várias mudanças de looks, indo de um vestido de baile preto com babados para sua calça vazada amarela e preta, chegando finalmente a um deslumbrante vestido chartreuse todo drapeado. Musa, né, mores?

Quando chegou a hora de aceitar o marcante prêmio, a musa não se esqueceu dos fãs e de sua família. "Matty, eu te amo, obrigada por lidar com tudo isso sempre", disse Christina sobre seu companheiro de longa data, Matthew Rutler, antes de mostrar todo seu amor pelos filhos: Max, de 13 anos, e Summer, de 7 anos.