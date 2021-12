Tudo o que sabemos sobre a estreia de Virginia Fonseca e Zé Felipe como apresentadores

No primeiro episódio, quem recebeu ajuda da realeza do Instagram foi o modelo paulista Bira. "Tô amando o feed do Bira, mas tenho uns pitacos pra dar porque a gente gosta de falar da vida alheia, né?", dispara Virgínia. "Maria Fifi, né, gata?", completa Zé. Cara de um, focinho de outro!