Look de Kim Kardashian no People's Choice Awards 2021 prova por que ela é um ícone da moda

Esta não é a primeira vez que Kim K. sobe no palco do People's Choice Awards em um look de cair o queixo. Em 2019, a estrela de reality show usou um vestido verde com detalhes em estampa de pele de cobra e optou por um cabelo com leves ondas.

Além da homenagem, Kim ainda venceu em outra categoria ao lado da família, com Keeping Up With the Kardashians sendo o melhor reality show da noite. E tem mais: o programa venceu anteriormente em 2019, Khloé Kardashian ganhou três prêmios consecutivos de como Estrela de Reality Show e Kim já havia vencido a categoria em 2012.

Relembre os looks fashionistas de Kim abaixo: