Keeping Up With the Kardashians vence como melhor reality show no People's Choice Awards 2021

Kim K., ganhadora do Prêmio Ícone da Moda do People's Choice Awards 2021, anunciou a notícia em setembro de 2020: "É com o coração pesado que dizemos adeus a Keeping Up With the Kardashians. Depois do que serão 14 anos, 20 temporadas, centenas de episódios e várias spin-offs, decidimos como uma família encerrar essa jornada tão especial", afirmou o post do Instagram. "Estamos muito gratos a todos vocês que nos observaram por todos esses anos - nos bons e nos maus momentos, na felicidade, nas lágrimas e nos muitos relacionamentos e filhos. Vamos guardar para sempre as lembranças maravilhosas e inúmeras pessoas que conhecemos ao longo do caminho".