Kim Kardashian elogia Kanye "Ye" West por introduzi-la ao mundo da moda no PCA 2021

Kim Kardashian é, sem dúvida, uma lenda do estilo. E agora Kim tem um prêmio para provar isso! A ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians causou um estrondo fabuloso no People's Choice Awards 2021, nesta terça-feira, 7, no Barker Hangar, em Santa Monica, na Califórnia.

Claro que os fãs do reality show não esperariam nada menos, especialmente porque ela é a vencedora do Fashion Icon Award deste ano.

A fundadora da SKIMS fez uma entrada dramática para aceitar o prestigioso prêmio, apresentado pela ex-vencedora do Fashion Icon Award, Tracee Ellis Ross. E no verdadeiro estilo Kim K, seu discurso não decepcionou!

"Estou muito honrada por receber este prêmio de um ícone da moda, Tracee", iniciou ela. "Sinceramente, estou muito honrada por estar aqui. Quero dizer, comecei como organizadora de guarda-roupas e stylist. Então, o fato de estar ganhando o Prêmio Ícone da Moda é como um momento 'me belisque'".

Além disso, Kim também agradeceu a seu ex, Ye (anteriormente Kanye West), por seu apurado senso de estilo e influência.