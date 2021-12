Sarah Hyland estreia corte de cabelo "bonequinha de Paris" no People's Choice Awards 2021

Sarah Hyland surgiu com visual fashionista no People's Choice Awards 2021. A atriz de Modern Family apareceu no tapete vermelho com um corte de cabelo totalmente novo e um conjunto estiloso que deixou todos animados.

Ela revelou seu bob francês chique nesta terça-feira, 7. Quanto ao look, a atriz usou um conjunto Vera Wang, dizendo a Laverne Cox que ela escolheu aquele look específico porque, como ela disse, "mamãe quer ser uma bonequinha de Paris".

Sarah deu prévia de seu corte novo antes do PCA no Instagram. "Fiz uma coisa hoje", escreveu ela, junto com o emoji do corte de cabelo.

Como de costume, seu noivo Wells Adams, do Bachelor Nation, estava ao seu lado no People's Choice Awards, poucos dias depois de fazerem uma viagem surpresa para Big Sur, Califórnia, para comemorar seu aniversário.