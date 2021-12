Paris Jackson explica seu estilo "fada grunge" no People's Choice Awards 2021

Paris Jackson surgiu com look ousado no People's Choice Awards 2021. Paris, 23 anos, falou com a apresentadora do tapete vermelho Laverne Cox sobre seu estilo, que ela descreve como "fada grunge".

Nunca ouviu falar da estética? Bom, de acordo com Paris, é um novo visual que é amplamente baseado em sua playlist do momento, explicando: "Minha moda depende apenas da música que estou ouvindo."

Portanto, é seguro presumir que Paris está ouvindo algumas músicas de rock.

Quanto ao aspecto fada, a "filha" do falecido Michael Jackson disse que gosta da natureza.

E isso foi provado quando ela participou de uma cerimônia de lua cheia em outubro. Ela, Alexandra Shipp e outros tiraram a roupa íntima para um ritual de bruxa em homenagem a sua "mãe lua".

Sua amiga, Lavender, explicou o propósito em uma postagem no Instagram, escrevendo a um crítico que eles estavam simplesmente "agradecendo a lua".