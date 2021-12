Os famosos no tapete vermelho do People's Choice Awards 2021

Christopher Polk/E! Entertainment/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images

É hora de terminar 2021 com uma celebração a altura! Após a contagem de milhões de votos de fãs de todo o mundo, os vencedores do People's Choice Awards 2021 estão prestes a ser revelados.

Conforme anunciado anteriormente, Halle Berry será homenageada com o People's Icon Award de 2021 e Dwayne "The Rock" Johnson receberá o People's Champion Award. Kim Kardashian subirá ao palco para receber o Fashion Icon Award, enquanto Christina Aguilera será homenageada com o primeiro Music Icon Award do PCAs.

Quando se trata de outras categorias, como Filme de 2021 ou Série de 2021, você terá que sintonizar o show de premiação ao vivo para descobrir quem ganha!

Apresentado por Kenan Thompson, do Saturday Night Live, a celebração deste ano também contará com apresentações musicais de Christina, H.E.R. e o cantor country Blake Shelton.

Antes que a diversão comece, temos que conversar sobre moda! Seus cantores, atores, músicos e estrelas favoritos estão chegando ao Barker Hanger, em Santa Monica, na Califórnia, com os seus melhores trajes.