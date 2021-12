Laverne Cox arrasa em sua estreia no E! Live From the Red Carpet no People's Choice Awards 2021

Laverne Cox estreou oficialmente como apresentadora do Live From E! no People's Choice Awards 2021, nesta terça-feira, 7, e a vencedora do Emmy já está arrasando no tapete vermelho da premiação.

Cox foi só sorrisos usando um cabelo roxo para combinar com seu vestido deslumbrante com plumas. Cox entrevistou muitas celebridades indicadas ao PCA como JoJo Siwa, Christine Quinn e mais.

"Estou servindo? Estou dando o que você precisa?", Cox brincou no tapete. "Estou fazendo o que precisa ser feito, querida? Me avise."

O E! anunciou anteriormente em maio que Cox "que não tem medo de correr riscos e é pioneira e inovadora" estava se juntando à família do E! do tapete vermelho como um "tour de force da moda."

Cox se entusiasmou com a notícia, dizendo: "Estou tão animada e profundamente feliz por apresentar a icônica cobertura do tapete vermelho do E!. Por muitos anos eu acordava cedo em dias de premiação, pegava meus salgadinhos e assistia à cobertura do E! o dia todo."