Modelo eslovena Maja Malnar vira queridinha dos brasileiros e fenômeno na web

Na Internet, a loira faz sucesso com conteúdos de moda e lifestyle, além de ser presença mais do que garantida no front row das semanas de moda internacionais e em tapetes vermelhos. A musa integra ainda o time de colaboradores de grandes grifes, produzindo conteúdo para Jimmy Choo, Versace, Dolce & Gabbana, Giuseppe Zanotti, Balmain, Givenchy Beauty e outras.