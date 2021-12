Gracyanne Barbosa rouba a cena com look sem lingerie na Farofa da Gkay

Gracyanne Barbosa foi uma das convidadas da Farofa da Gkay, no Ceará. A musa fitness não economizou no look e arrasou com um vestido todo de tiras — e sem nada por baixo. Ousada, mores! Gracyanne compareceu no agito acompanhada do maridão, Belo. Roubaram a cena!

A musa só chegou no segundo dia do evento — mas foi o suficiente para se acabar. Barbosa compartilhou um carrossel de fotos no Instagram com diversos convidados: Zé Felipe e Virginia Fonseca, Rafael Uccman, Lucas Guedez, Solange Almeida, Camila Loures.

A influencer escreveu uma bela legenda, em que agradecia a oportunidade de encontrar os amigos e se divertir. Fofa!