Kristin Davis promete aos fãs de Sex and the City: "Nunca desrespeitaríamos Samantha"

A pergunta que não quer calar é: como o reboot de Sex and the City vai retratar a ausência de Samantha Jones? Em entrevista ao Today, com Craig Melvin e Sheinelle Jones, nesta terça-feira, 7, Kristin Davis contou como And Just Like That... vai explicar o que aconteceu com a personagem de Kim Cattrall.

"Sim! Quero dizer, nós amamos Samantha. Samantha nunca vai deixar de fazer parte de alguma forma. Então, há respeito por Samantha, é parte da história. Nós nunca desrespeitaríamos Samantha", disse Kristin.

Cattrall estrelou ao lado de Davis, Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon na série original Sex and the City e seus dois filmes subsequentes. Mas em janeiro, foi revelado que Cattrall não se juntaria aos seus ex-colegas de elenco no reboot, que é intitulado And Just Like That….

A atriz disse em várias ocasiões que não tinha interesse em reprisar o papel, e havia rumores de uma rixa entre ela e Parker durante anos.