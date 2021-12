BTS no Instagram: o que os fãs podem esperar dos perfis individuais

Se a ARMY pensa que vai ficar sem notícias dos membros do BTS... Está muito enganada! Depois de anunciarem a pausa, os meninos do BTS criaram perfis individuais no Instagram. Como não amar esse grupo?

Durante muitos anos, a conta oficial da banda de k-pop– @bts.bighitofficial – foi responsável pela presença dos integrantes na rede social.

Agora, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook darão ainda mais conteúdo, com muitas fotos, vídeos, momentos íntimos e descontraídos, para os admiradores.

E nós não temos dúvidas de que as contas vão bombar no Instagram! Em apenas 5 horas, os perfis bateram recorde por lá e ultrapassaram a marca de 10 milhões de seguidores. Será que vamos ter registros incríveis durante o pequeno descanso do BTS?