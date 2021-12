Jennifer Lawrence reflete sobre experiência "fora do corpo" ao voltar para tapete vermelho

Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock

Como o filme foi filmado durante a pandemia, Jennifer disse que o elenco "ficou muito próximo porque não tínhamos escolha". Como ela explicou: "Fomos as únicas pessoas que podíamos ver por meses".

Outra experiência memorável do set? Sua cena com Jonah Hill, cujo personagem troca farpas com a Dra. Kate Dibiasky, interpretada por Jennifer.

"Teve um dia inteiro dedicado a Jonas me insultando e a fala era diferente a cada vez", disse ela, explicando que era "impossível" manter uma cara séria durante as filmagens. "Eu me senti péssima com quantas tomadas nós arruinamos de tanto rir."

Não Olhe Para Cima está programado para chegar aos cinemas selecionados no dia 9 de dezembro, seguido por sua estreia na Netflix no dia 24 de dezembro.