Confira o primeiro trailer oficial de Rebelde divulgado pela Netflix

Como que segura a ansiedade? A Netflix liberou o primeiro trailer oficial de Rebelde nesta terça-feira, 7, a nova série inspirada na novela mexicana da Televisa que marcou uma geração. Com a data de estreia marcada para o próximo dia 5 de janeiro na plataforma de streaming, os fãs já puderam ter um gostinho do que vem por aí.

O vídeo conta com mais de dois minutos, e mostra um pouco do que os alunos da Elite Way School vão aprontar na história, que conta uma competição musical de bandas. Além de casais, descobertas e diversão, é claro!

Uma das atrizes da trama original que estará presente é Estefanía Villarreal, com o papel de Celina Ferrer, diretora do colégio, assim como Karla Cossio, que atuará novamente como Pilar Gandía.