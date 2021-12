Luana Piovani insinua que Pedro Scooby não quer pagar pensão aos filhos

A briga pública de Luana Piovani e Pedro Scooby sobre a criação dos filhos teve mais um episódio na manhã desta terça-feira, 7. Dessa vez, Piovani revelou aos seguidores que Pedro Scooby não quer pagar pensão, e por isso a guarda não é oficialmente compartilhada. Vixe!

Tudo começou com um vídeo da atriz em que ela desabou sobre o comportamento "relapso" do ex-marido enquanto os filhos, Dom, Bem e Liz, de 9 e 5 anos, respectivamente, passaram uma temporada na casa do pai. Piovani afirmou que as crianças perderam e chegaram atrasadas para aulas e consultas, além de pegar piolho.

Nos comentários, uma fã questionou porque a global não mudava o acordo que tem com o surfista. Atualmente, as crianças passam a mesma quantidade de tempo com a mãe e com o pai. "A melhor solução, na minha opinião, seria seus filhos ficarem mais com você e visitarem o pai nos finais de semana", opinou o seguidor.