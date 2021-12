Paula Fernandes se arrepende por não ter se aproximado de Marília Mendonça

Marília Mendonça deixou muitas saudades! Para o jornal Extra, Paula Fernandes contou que gostaria de ter se aproximado mais da artista, que morreu em um acidente aéreo há cerca de um mês. Paula Fernandes revelou que viu Marília em diversas oportunidades, mas que se arrepende de não ter passado mais tempo com ela.

Na conversa, ela lembrou da relação que cultivou com a ‘rainha da sofrência' e como as duas tinham uma admiração mútua na vida pessoal e profissional. Assim como para milhares de brasileiros, a voz de Infiel impactou a vida dela também.

"Quando vi um vídeo de Marília cantando uma música que nasceu de mim, "Jeito do mato", aquilo me deu tanto orgulho! Deu uma sensação de que eu a encorajei de alguma forma. Da mesma forma, ela também me encorajou. Eu comentei no "Domingão" sobre a música "Infiel" ter me ajudado a superar uma traição destruidora", desabafou na entrevista.