Nick Cannon revela morte do filho de 5 meses por tumor cerebral

Nick Cannon está de luto pela perda de seu filho. Nesta terça-feira, 7, Nick anunciou a morte de seu filho Zen, de 5 meses, com Alyssa Scott. "Eu tenho muito o que falar", disse ele no início do The Nick Cannon Show. "Eu nem mesmo compartilhei isso com ninguém. Nem mesmo com a equipe. Só porque há tanta coisa acontecendo no mundo. Tive um fim de semana muito difícil."

O artista, de 41 anos, então mostrou ao público sua "Foto do Dia", uma fotografia do caçula, enquanto ele desatava a chorar. "Antes do show começar, no verão, o Zen nasceu em junho, 23 de junho na verdade", ele continuou. "Foi um grande dia, vocês sabem que tenho muitos filhos. Zen é o meu filho mais novo. Foi tão emocionante."

Enquanto refletia sobre seus primeiros meses com o filho mais novo, ele se lembra de ter notado que Zen tinha "algo de sinusite... como uma tosse" e "respiração interessante". Nick também notou o tamanho da cabeça de Zen, mas explicou que não achava nada disso anormal porque seus outros seis filhos também tinham "lindas cabeças redondas".