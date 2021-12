MC VK é inocentado pela morte de MC Kevin e diz: "Peço desculpas para a mãe dele"

MC VK, que estava com MC Kevin no dia do acidente fatal, retornou às redes sociais nesta terça-feira, 7, para mandar um recado aos fãs e à mãe do funkeiro. MC VK disse que foi inocentado no caso e que pretende falar com a mãe de MC Kevin.

"Estou aqui na maior humildade, às vezes nem sabendo me expressar direito, mas eu sei que eu tenho essa missão. Tudo o que passei, não quero me vitimizar, mas mexeu com meu racional, meu emocional", disse o cantor.

"Foi um peso absurdo que eu tive que me calar porque eu não ia ter credibilidade, não ia ter voz ativa, ninguém ia acreditar em mim. Tive que esperar na Justiça de Deus e na Justiça do homem que provou pela investigação, pela perícia que eu não tive participação de nada do acontecido."