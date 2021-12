Conheça a tendência do 'cabelo líquido' que tem conquistado as celebridades

Se você é ligado nas tendências de cabelo, com certeza deve ter reparado que as famosas se renderam por um visual em especial. Não é difícil ver celebridades como Kim Kardashian, Zendaya e Dua Lipa por aí com os fios com aparência macia e fluida.

E essa não é a primeira vez que vemos uma trend como essa surgir no mundo da beleza. Como lembrou a Glamour britânica, em 2018 o "Glass Hair" tomou conta dos fios deixando o look "ondulado e praiano" de lado para dar lugar ao liso.

No entanto, estamos em 2021 mores, e nova onda é o "Liquid Hair" ("Cabelo Líquido"), que consiste em fios lisos com acabamento macio e brilhante.