Veja a sósia brasileira de Rihanna que causou tumulto na Bélgica pela semelhança

A lacuna deixada por Rihanna no coração dos fãs está sendo preenchida por Priscila Beatrice, sósia brasileira da cantora. Priscila, que já foi reconhecida até pela própria Rihanna pela semelhança, causou um tumulto em Bruxelas, capital da Bélgica, ao ser confundida com a cantora. A sósia aproveitou: tirou foto com os fãs, deu autógrafos e até deu uma palinha do hit Stay. E o álbum?

O tumulto foi tanto que até veículos locais começaram a noticiar que Rihanna estava na cidade. A modelo, contudo, revelou tudo pelo Instagram — e parece que ela se divertiu.

"As pessoas realmente pensaram que eu era a Rihanna hahahaha… foi incrível!!!! Fico tão feliz e tão grata pelas pessoas que acreditam e apoiam meu trabalho e a assessoria que puxa a orelha as vezes hehehe obrigada", escreveu Priscila, na legenda da publicação em que divulgou vídeos do momento.