Fora em João Guilherme e muita pegação: Os babados do segundo dia da Farofa da GKay

É babado atrás de babado na Farofa da GKay, e o segundo dia não foi diferente! A festa organizada pela aniversariante Gessica Kayane, que vai até esta terça-feira, 7, continua sendo um dos assuntos mais comentados na internet.

Todo mundo está de olho no que anda rolando lá no Marina Park, em Fortaleza, no Ceará, que está repleto de celebridades. Mc Guimê, Maíra Cardi, Mari Gonzalez, Virginia Fonseca, Mc Mirella, Lexa e vários outros nomes curtiram o evento icônico.

Neste segundo dia, foi inaugurado o Dark Room, um quarto feito especialmente para momentos mais íntimos entre os casais, com a entrada de celular proibida. O primeiro a aparecer por lá foi o influencer Lucas Maciel, que exibiu alguns itens que estão a disposição dos convidados.