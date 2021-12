Olivia Wilde apoia o namorado Harry Styles com look da 'Pleasing'

Olivia Wilde continua demonstrando apoio ao namorado Harry Styles. Nesse final de semana, Olivia foi flagrada pelas ruas de Los Angeles usando um item promovendo a marca de cosméticos de Harry.

Para a saída no último domingo, 5, a diretora de Don't Worry Darling combinou um moletom com a marca "Pleasing" estampada, com uma legging, tênis e eco bag.

Como os fãs devem se lembrar, esta não seria a primeira vez que a atriz—que começou a namorar o cantor no final de 2020—mostrou apoio ao mozão desde que a notícia de seu romance se tornou pública. Na verdade, mais recentemente, Olivia foi vista canalizando sua Dolly Parton interior em um dos shows do gato, o Harryween, em Nova York, no final de outubro.

O visual mais recente de Olivia surge pouco mais de uma semana depois que Harry lançou sua primeira rodada de produtos de sua marca, Pleasing, para venda geral no site oficial. Os produtos de beleza incluem quatro esmaltes, um sérum para olhos e lábios e sérum facial.