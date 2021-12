Ícone Fashion do PCA: Relembre os melhores looks de Kim Kardashian

Existe alguém mais estilosa do que Kim Kardashian?

A rainha dos realities de TV sempre usou looks maravilhosos nos tapetes vermelhos que desfilou durante sua carreira. Com o tempo, isso fez com que a fundadora da KKW Beauty se tornasse uma das celebridades mais bem vestidas de Hollywood. Inclusive, não é raro encontrar a Kardashian fazendo as coisas do dia a dia com looks de estilistas famosos e marcas conhecidíssimas.

Por isso, a mãe de quatro será homenageada no People's Choice Awards 2021 com o prêmio Fashion Icon!