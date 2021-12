Recomendado para você : Arthur Picoli bloqueia Carla Diaz no Instagram e faz desabafo

Na tarde desta segunda-feira, 6, Carla Diaz fez um desabafo sobre ter sido bloqueada. Bastou uma breve pesquisa para os fãs perceberem que a atriz e o ex colega de confinamento Arthur Picoli não estavam mais seguindo no Instagram — e começaram os rumores. Mais tarde, Arthur confirmou que realmente tinha bloqueado Carla Diaz.

"Notas sobre hoje: vim aqui feliz, recebi um mar de Khadijas, comecei a seguir diversas páginas que sempre me deram amor, fui bloqueada e paramos nos assuntos mais comentados com Carla Diaz e Khadija…", escreveu a atriz no Twitter, em referência ao Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, com a novela O Clone, da qual ela participa.

Arthur, que não deixa ponto sem nó, resolveu esclarecer a história ele mesmo. Nos stories, o ex-BBB confessou que realmente bloqueou a atriz — sem citar nomes, mas a gente entendeu.