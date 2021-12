Victor Igoh termina noivado com Sthe Matos por atitudes da peoa em 'A Fazenda 13'

Sthe Matos vai deixar A Fazenda 13, reality show da Record TV, solteira. Pelas redes sociais, Victor Igoh, ex-noivo da influencer, anunciou nesta segunda-feira, 9, que decidiu colocar um ponto final em sua história com Sthe. A gota d ́água para Victor foi a peoa ter assumido momentos íntimos com o colega de confinamento Dynho Alves, que entrou no reality casado, mas já está solteiro e nem sabe.

A proximidade dos peões tem dado o que falar. Mc Mirella, ex-esposa de Dynho, já havia dado início ao processo de divórcio — e Igoh não ficou atrás. O influencer foi flagrado sem aliança, em festas e chegou a curtir postagens irônicas sobre a situação. No comunicado divulgado no Instagram, contudo, ele confessou estar esperando Matos deixar o programa para conversar, mas os últimos acontecimentos tornaram a situação insustentável.

"Desde a entrada dela no reality, já assisti, incansáveis vezes, as cenas contraditórias a tudo que eu acreditava existir entre nós como casal e família. No entanto, sempre me mantive mais reservado sobre o assunto, aguardando o retorno dela para conversarmos, e ela me esclarecer tudo o que foi visto", começou o desabafo.