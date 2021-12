Por que Drake não vai ganhar nenhum Grammy apesar de suas duas indicações

Não espere que Drake, que fez as pazes com Kanye West, volte para casa com um troféu na maior noite da música. O E! News confirma que Drake retirou suas duas indicações no Grammy 2022.

Enquanto as razões para essa decisão continuam desconhecidas no momento, uma fonte disse que foi uma medida tomada pelo rapper e sua administração. O Grammy acabou concordando com o pedido.

"A Academia de Gravação recebeu um pedido de Drake/sua administração para remover suas indicações de nossa rodada final de votação e o pedido foi honrado", um representante da Academia disse à ABC News.

No dia 23 de novembro, artistas incluindo Carly Pearce, BTS, Jon Batiste e H.E.R. anunciaram a lista de indicados. Drake recebeu duas indicações, incluindo Melhor Performance de Rap por "Way 2 Sexy" e Melhor Álbum de Rap por Certified Lover Boy.

A notícia de que Drake retirou suas indicações foi revelada no dia 6 de dezembro, mesmo dia em que as cédulas do Grammy foram postadas para os membros votantes. Segundo à Variety, a votação para as duas categorias de rap das quais Drake originalmente fazia parte avançará com apenas quatro indicados, presumivelmente porque o período de votação já começou.