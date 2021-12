Como Khloé Kardashian se sente sobre Tristan Thompson supostamente ter um bebê com outra mulher

Khloé Kardashian não está acompanhando o drama em torno de seu ex, Tristan Thompson.

Como o E! News revelou anteriormente, Thompson, está sendo processado por uma mulher chamada Maralee Nichols devido a despesas relacionadas com a gravidez e o bebê. No processo, Nichols disse que ela engravidou de um menino após um suposto encontro sexual com o jogador do Sacramento Kings, em seu aniversário de 30 anos, em março.

Em meio à notícia do processo de paternidade, uma fonte disse ao E! News que a Kardashian, que tem uma filha de 3 anos, True Thompson, com Tristan, está "ignorando o barulho".

"Khloé está focada na co-parentalidade", disse uma fonte, que adiciona que a estrela de Keeping Up With the Kardashians, de 37 anos, e Thompson estão "separados desde a primavera".

O E! News confirmou nessa segunda-feira, 6, que Nichols deu à luz na última semana.

Segundo a petição do processo de Nichols para determinar uma relação parental, que foi movida em junho em Los Angeles, ela está solicitando "despesas razoáveis de gravidez e parto" assim como honorários advocatícios de Thompson. Ela também está buscando a custódia física e legal total de seu filho, enquanto solicitou que Thompson receba direitos de visita.