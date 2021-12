Tristan Thompson supostamente dá as boas-vindas ao terceiro filho com Maralee Nichols

Rocky Widner/NBAE via Getty Images

Em seu processo inicial, Maralee incluiu uma mensagem que ela afirma ter sido enviada por Tristan, que diz: "Você sabe como me sinto. Meus sentimentos não mudaram nada. Não estarei envolvido. Aliás, se você pensa que ter esse bebê vai fazer você ganhar algum dinheiro. É completamente errado. Você está ciente que estou me aposentando após essa temporada. Então em termos de apoio, será o que for necessário mensalmente para alguém que está desempregado. É o Texas, então será somente algumas centenas dólares".

"Então é melhor você aceitar esses US$ 75 mil que estou oferecendo porque você não vai conseguir nada perto disso tendo um filho de um pai que está desempregado. Tudo o que você terá é um bebê com um pai que tem zero envolvimento com a criança e algumas centenas de dólares de pensão por mês", ele continuou.

Tristan não confirmou ou negou a autenticidade da mensagem. Ele e a NBA não comentaram sobre seus planos de aposentadoria.

