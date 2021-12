Cardi B, Lili Reinhart, H.E.R. e mais estarão no People's Choice Awards 2021

O People's Choice Awards 2021 será um evento repleto de estrelas! O E! e a NBC acabam de anunciar uma nova lista empolgante de apresentadores e artistas para o evento de Cultura Pop do ano, que será transmitido ao vivo amanhã, terça-feira, 7 de dezembro, a partir das 21h, em nosso canal.

A cantora H.E.R., vencedora do Grammy e do Oscar, vai subir ao palco do PCAs de 2021 para a performance de tributo final honrando a vida e o legado da lenda do R&B, Marvin Gaye - que coincide com o 50º aniversário do lançamento de seu renomado álbum, What's Going on. Ela irá se juntar aos artistas previamente anunciados Blake Shelton e Christina Aguilera, que receberá o primeiro Music Icon Award, para uma noite inesquecível de apresentações imperdíveis.

Quanto a outros rostos famosos que farão aparições durante a cerimônia, os apresentadores do PCAs deste ano incluirão a artista vencedora do Grammy e indicada ao PCAs Cardi B, a estrela de Riverdale Lili Reinhart, a comediante e atriz Leslie Jones, a atriz indicada ao Emmy, produtora e apresentadora do Live From E! Laverne Cox, o indicado ao PCAs e astro de Outer Banks Chase Stokes e a dona do Fashion Icon Award de 2020 e estrela de Black-ish Tracee Ellis Ross.