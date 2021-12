Chris Noth defende Sarah Jessica Parker dos comentários de Kim Cattrall

Moviestore Collection/Shutterstock

Quando todo o drama se desenrolou pela primeira vez, Cattrall compartilhou que não tinha interesse em fazer um terceiro filme Sex and the City, então não foi nenhuma surpresa quando saiu a notícia de que ela não iria reviver sua personagem Samantha Jones, em And Just Like That….

Mas, felizmente, a maior parte do elenco original retornará para a nova série da HBO Max, incluindo Parker, Noth, Kristin Davis, Cynthia Nixon, David Eigenberg como Steve Brady, Evan Handler como Harry Goldenblatt e Mario Cantone como Anthony Marentino, junto com alguns novos rostos, como Nicole Ari Parker e Sarah Ramirez.

And Just Like That... estreia dia 9 de dezembro na HBO Max.